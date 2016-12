Klimatkris, krig och klasskamp – nedslag i nyhetsåret 2016

En demonstrant viftar med en röd flagga vid en brinnande barrikad under en protest mot Brasiliens tillfälligt tillsatte president Michel Temer i Sao Paulo den 30 augusti.

Foto: Andre Penner/TT

31 augusti: Brasiliens vänsterpresident Dilma Rousseff avsätts i en kupp efter att ha ställts inför riksrätt anklagad för korruption. Ny president blir kristdemokraten och högerpolitikern Michel Temer. Stora protester utbryter både i Brasilien och utomlands och flera folkrörelser oroas av utvecklingen i landet och varnar för utvecklingen där läget snart kraftigt försämras för arbetare och småbönder.

13 september: Läget i Syrien blir allt värre under hela 2016 och i september meddelar nyhetsbyrån AFP att över 300 000 personer dödats sedan inbördeskriget bröt ut 2011. De ofattbara siffrorna stiger fortfarande och varierar kraftigt beroende på källa. FN meddelade till exempel tidigare under året att så många som 400 000 kan ha dött, och under hösten släpps hemska bilder på helvetet i Aleppo. Hittills har 6,5 miljoner människor flytt sina hem i Syrien.

3 oktober: Tiotusentals polska kvinnor i Warszawa trotsar hällregnet för att visa sitt avståndstagande mot landets parlaments beslut att arbeta för en hårdare abortlag. Enligt lagförslaget skulle all medhjälp till abort kriminaliseras och leda till fängelse i upp till tre år på straffskalan. Redan i dag tillhör landets abortlag en av Europas mest restriktiva, där abort enbart är tillåtet vid incest och våldtäkt som styrkts av åklagare. Den 5 oktober fick regeringen revidera förslaget om totalt abortförbud efter massiva protester och strejker.