Joe Hill, Bröd och rosor och arbetarresningarnas USA

Strejken i Lawrence blev en angelägenhet för hela USA. Den varade åtta veckor eller 55 dagar. Mot slutet gjordes offentliga förhör i kongressen av bland annat arbetare och deras barn. En flicka vittnade om hur hon hade fastnat med håret i en maskin och blivit skalperad. Kongressledamöterna, som träffande nog beskrev konflikten som en revolutionär situation, fick klart för sig att företagsrepresentanter gick runt i hemmen för att förmå de vuxna att ta sina barn ur skolan och låta dem börja arbeta i stället.

Under strejken dog två personer, en syrisk man och en italiensk kvinna, av polisens kulor. Den 29 januari, vid femtiden på eftermiddagen, hade våldet kulminerat så att ett dödsfall blev följden. En 33-årig kvinna, Anna LoPizzo, hamnade mellan strejkande och polis. Oklart under vilka omständigheter träffades hon av en kula nära hjärtat och dödades. Denna kvinna var inte särskilt känd i staden, hennes öde kom att beskrivas av de mest skilda namn de kommande dagarna, men från nu blev hon en martyr.

Två personer, Joe Ettor och Arturo Giovannitti, en arbetarledare och en poet, anklagades för att ha uppviglat till våld. Den plädering som Giovannitti höll inför domstolen blev ett mycket vältaligt angrepp på kapitalismen och försvar för arbetarnas rätt att organisera sig. Båda personerna, liksom agitatorn Joseph Caruso, frikändes i november 1912.

Lawrence var under strejkveckorna en militariserad och belägrad stad. 1 500 soldater patrullerade gator och byggnader. Förband från hela Massachusetts var ditkallade. Trupper kom från Boston och Harvard. En tidig morgon sköts en 18-årig syrisk pojke, John Rami, och dog senare av att ha förblött. Han blev strejkens andra dödsoffer.

En person som gjorde avtryck i staden var IWW:s Elizabeth Gurley Flynn. Mycket tack vare henne fick den revolutionära fackliga organisationen cirka 10 000 anhängare under de åtta strejkveckorna. Elizabeth Gurley Flynn lärde känna Joe Hill, men först under hans fängelsetid då hon besökte honom i väntan på hans avrättning. Hon är förebilden i Joe Hills text Rebellflickan.

En annan sång, Joe Hills Ett samtal med John Golden gisslar både Samuel Gompers (den förste AFL-ledaren) och nämnde Golden, som var ordförande i Textilarbetarnas förbund. Sången var ett angrepp på United Textile Workers ordförande John Goldens ansträngningar för att underminera Lawrence-strejken. Melodi och rytm hämtade Joe Hill från A Little Talk With Jesus.

Kraftmätningen tog en avgörande vändning när John Golden intog scenen. I Lawrence formulerade han krav på löneökningar på upp till 20 procent. Men för yrkesarbetare. Han kom till en stad av akut fattigdom och svält. Barn transporterades till andra landsdelar. Soppköken började tryta. Immigrerade arbetare började flytta, några för att komma tillbaka, andra för att kunna göra det som de föresatt sig när de emigrerade, arbeta och tjäna pengar.

En evakuering av hundratals barn blev nödvändig. En annons i den socialistiska dagstidningen New York Call löd: ”Barnen till de strejkande i Lawrence är hungriga. Deras föräldrar kämpar mot hunger, och hungern kan stoppa strejken. Männen och kvinnorna är beredda att lida, men de kan inte se sina barns plåga eller höra deras rop på mat. Arbetare och strejkandes sympatisörer som kan ta hand om ett barn till kampen är avslutad uppmanas att höra av sig till the Call. Gör det genast.” Uppmaningen hörsammades. Barn transporterades i grupp med tåg till New York City. Där tog familjer hand om dem, gav dem boende och mat, såg till att de fick kläder och blev läkarundersökta.

Så långt Bröd- och rosor-strejken. I den var också den svenskamerikanska fackföreningsledaren Mary Anderson engagerad.