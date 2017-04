Återhållsamhet gav låglönesatsning

Inrikes

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (th) och avtalssekreterare Torbjörn Johansson kommenterar det nya industriavtalet, under en pressträff i LO-borgen på tisdagen. Löneökningsnivån med avtalsvärdet på 2,2 procent per år är den lägsta under industriavtalets 20-åriga historia.

Foto: Anders Wiklund/TT