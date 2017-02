Husockupanter vräktes – flyttade in i grannhus

Husockupanterna i fashionabla Eaton Square nära Buckingham Palace i London vräktes i onsdags. Men redan några timmar senare flyttade de och de hemlösa in på en annan fin adress.

De brittiska husockupanter som öppnat ett härbärge i en 160-miljonerspalats i London vräktes på onsdagen. Men i stället för att ge upp flyttade de in i det fashionabla, men tomma, grannhuset och tog de hemlösa med sig.

Vräkningen av de husockupanter som i tio dagar självsvåldigt öppnat härbärge åt hemlösa i ett tomt stadspalats i London kom fortare än de annat. Efter att domstol gett ägaren, den ryske oligarken Andrej Gontjarenko, rätt att vräka ockupanterna, kastades de ut av ett privat vräkningsföretag redan dagen efter.

– Domaren var en resonabel herre. Många kommer bli hemlösa när vräkningen sker, men vårt gäng kommer med stor sannolikhet hitta ett annat tomt hus i London för dem att bo i under de närmsta dagarna, sade Jed Miller, en av ockupanterna till The Guardian efter domslutet.

Men även denna process gick snabbare än de själva anat. Bara timmar efter vräkningen flyttade de i stället in några meter ned för gatan i ännu ett tomt högstatushus i den välbärgade stadsdelen. Det innebar visserligen ett steg ned i värde från 160 miljoner pund till åtskilliga tio-tal miljoner lägre värde, enligt tidningen The Evening Standards värdering.

Men det ockupanterna och de hemlösa förlorade i värde, vann de i bekvämlighet. Till skillnad från oligarkens hus var nämligen både värme och vatten inkopplat i det nya, sju våningar höga, härbärget.

– Det här är bättre än det andra huset på många sätt. Det har vatten och värme. Vi förstår att de kommer att försöka få ut oss härifrån också, men med lite tur blir vi kvar ett tag, säger en av ockupanterna, som kallar sig Teejay, till The Evening Standard.

De här offshore-bolagen som äger så många tomma byggnader i London använder dem för att minimera skatten.

”Teejay”, husockupant

Husockupantgruppen som kallar sig Autonomous Nation of Anarchist Libertarians, förkortat ANAL, har flera erfarna medlemmar. Ted Miller säger till The Guardian att han blivit utkastad från 33 hus under de senaste sju åren. Av dessa ägdes ”omkring 25 av offshore-bolag” i skatteparadis.

– De här offshore-bolagen som äger så många tomma byggnader i London använder dem för att minimera skatten. De tar därigenom pengar från viktiga skattefinansierade samhällsfunktioner som sjukvården. Så i stället för att pengarna används för att hjälpa människor som har problem, så stannar de i fickorna på dem som orsakar problemen, säger han till The Guardian.

Hur ägarstrukturen ser ut kring det nya huset är inte klarlagt. Men när det gäller den ryske oligarkens hus, förvaltades det av ett holdingbolag i Gibraltar, vilket också var den juridiska person som ansökte om vräkning. Bolagets direktör och den ryske oligarken figurerade båda i de så kallade Panama-dokumenten över skattesmitare.

Domstolen som godkände vräkningen dömde också två av ockupanterna, däribland Jed Miller, att betala rättegångskostnader på sammanlagt närmare motsvarande 95 000 kronor.

Enligt de senaste siffrorna från den brittiska regeringen står i dag 600 000 fastigheter tomma i landet. Detta samtidigt som bostadsbristen och hemlösheten ökar. Båda ockupationerna ligger i stadsdelen Westminster i London som förra året konstaterades vara den dyraste platsen att bo i Storbritannien.

Rachael Robathan är bostadsansvarig i Westminsters stadsdelsnämnd. Hon bekräftar till The Guardian att staden har problem med fastigheter som köps upp och lämnas tomma, även om hon inskärper att antalet sjunkit under de senaste åren.

– Tomma fastigheter och ”köpande för att lämna” är bara två av de många utmaningar som staden har att hantera och som nämnden har väldigt lite inflytande över. Vi kommer att samråda med regeringen och borgmästaren om arbetet kring frågan om hemlöshet och bostäder som fler har råd till, säger hon till tidningen.

Ett av husockupanternas uttalade mål är att sätta bostadskris och hemlöshet på agendan.