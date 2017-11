Serien: Pontus Lundkvist

Årets mottagare av Nobelpriset i litteratur, Kazuo Ishiguro, skriver ofta om klasshierarkier och arvet från kolonialismen i sina böcker.

I romanen Never let me go från 2005 beskrivs en framtidsdystopi där människor klonas enkom för sina organs skull – Sofie Sundholm har gjort en omläsning och finner en förnyad aktualitet och ett svindlande bråddjup i Ishiguros till synes enkla berättande.

