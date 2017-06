Ilska mot makthavarna efter branden i London

Det har nu gått två dygn sedan branden i London blåste ut ett 24 våningar högt hyreshus, lämnade ett dussintal döda och hundratals saknade. Hjälparbetet, till uteslutande del organiserat av ideella organisationer och volontärer, är i full gång i norra Kensington.

I kväll, fredag, anordnas en demonstration utanför The Department for Communities and Local Government i centrala London. Den förväntas bli stor och på gatorna i området är folk öppet förbannade på det som hänt. Det är för många uppenbart hur branden är en klassfråga.

Grenfell Action Group, som jobbat sedan 2010 med att lyfta just hur gentrifieringen direkt påverkat arbetarklassinvånarnas säkerhet och behov, hade vid flera tillfällen påtalat säkerhets- och brandrisken i höghusen i norra Kensington, utan att bli hörda av staden.

– Vi sade rakt ut att en sådan här katastrof är oundviklig om ingenting görs, men staden lyssnade inte, säger en talesperson för gruppen.

Eftersom byggnaden syns på långt håll så var det viktigt för de rika bostadsrättsinnehavarna som bor i områdena runt omkring att fasaden såg bra ut.

Simon Youel, volontär i hjälparbetet efter branden

Enligt gruppen kunde branden ha undvikits. Huset som brann ned saknade både sprinklers, brandvarnare och en ordentlig utrymningsplan.

Dessutom var trapphusen blockerade med bråte från ombyggnationer. Ombyggnationer som många menar bara gjordes av estetiska skäl. Bland annat så hade fasaden på huset bara för ett par år sedan byggts om med ett material som var brandfarligt.

– Vad som gör just det här extra vidrigt är det material som sattes upp runt byggnaden. Det var det som gjorde att branden kunde spridas så snabbt som den gjorde. Eftersom byggnaden syns på långt håll så var det viktigt för de rika bostadsrättsinnehavarna som bor i områdena runt omkring att fasaden såg bra ut. Det är en del i hela den här gentrifieringsprocessen. De utsätter folks liv för fara, bara för att förbättra utseendet på huset, säger Simon Youel, en volontär på plats.

