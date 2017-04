Ödesstrid för märket i restaurangbranschen

Hotell- och restaurangfacket, HRF, har varslat om strejk för landets hotellpersonal. Varslet kom efter att det stod klart att arbetsköparna i Visita vägrat gå med på industriavtalets låglönesatsning om inte facken accepterar lägre löneökningar än industrinivån.

Hotell- och restaurangbranschen, som har en stor andel lågavlönade, är en av de branscher där satsningen skulle göra störst skillnad.

– Det är viktig i alla avtal, men framför allt i vårt med oerhört låga löner. Lejonparten av medlemmarna ligger under 24 000-kronorsgräns som satsningen riktar in sig på. Vi vill inte att våra medlemmar hamnar ännu längre bakom i utvecklingen än tidigare, säger Per Persson, avtalssekreterare i HRF.

Jag är förvånad över att man försöker sätta käppar i hjulet, men inte förvånad över att det är just Visita som gör det.

Per Persson, avtalssekreterare i HRF

Men det är mer som står på spel än bara just de anställdas löner. Med arbetsköparens agerande står det nu klart att branschen är skådeplatsen för ödesstriden kring låglönesatsningen i märket.

När industrifacken i förra veckan undertecknade industriavtalet var de, åtminstone utåt, övertygade om att det normerande märket nu innebar ett avtalsvärde på 6,5 procent plus låglönesatsningen.

