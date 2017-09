”Språket är ett slagfält”

Édouard Louis är den franska litteraturens nya framtidslöfte. Med avstamp i sin arbetarklass­bakgrund debuterade han 2014 med romanen Göra sig kvitt Eddy Bellegueule – en berättelse om den sorts tvåspråkighet det kan innebära att som homosexuell avvika från de maskulinitetsideal som råder i den nordfranska bruksort han växer upp i. I samband med att Louis besökte Sverige för att lansera den svenska utgåvan av sin andra bok, Våldets historia, fick Arbetaren ett samtal med den prisbelönta 24-åriga författaren.

Édouard Louis hade just skickat in sitt manus till vad som skulle komma att bli hans uppmärksammade debutroman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule, när han sent på julaftonens natt 2012 korsade Place de la République i Paris. Strax därefter skulle hans liv – återigen – ta en dramatisk vändning.

Édouard Louis hade anlänt till Paris två år tidigare och börjat studera sociologi vid École Normale Supérieure, ENS, som huserat intellektuella som Louis Alt­husser, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre och Simone Weil. Att Édouard Louis skulle bli antagen till den franska intelligentians högborg var knappast något som han hade kunnat förutse några år tidigare.

I den självbiografiska Göra sig kvitt Eddy Bellegueule, som på ett intressant vis utnyttjar utvecklingsromanens möjligheter, beskriver Louis sin uppväxt som homosexuell i den lilla nordfranska bruks­­orten Hallencourt. Här är de flesta männen utan arbete på grund av arbetsskador eller avindustrialisering och livet kretsar kring ett manligt kodat intag av pastis och skräp-tv. Kvinnorna, å sin sida, får städa upp resterna och, om de har tur, vikariera inom äldrevården. Det är en miljö som genomsyras av lika delar rasism, homofobi och machoideal.

– Om du tar ifrån arbetarklassen allt – om du tar ifrån dem deras kultur, deras pengar och förmåner – så har de bara krop­pen kvar. Och då kan du inte längre bli förvånad över att det uppstår en kroppens, maskulinitetens och styrkans ideologi som kommer att motarbeta queera människor och kvinnor, säger Édouard Louis när Arbetaren möter honom i centrala Stockholm.