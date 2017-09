Frälsare i Kongostaten

Léopoldville (nuvarande huvudstaden Kinshasa) avbil­dad i H.M. Stanleys bok The Congo and the founding of its free state; a story of work and exploration (1885).

Foto: Wikimedia Commons Genom sitt systematiska arbete fick missionärerna till stånd en verksamhet vid missionsstationerna. Efter hand upp­hörde köpen av barn och hövdingar sände frivilligt barn till skolorna. Församlingen fick så småningom också medlemmar från omkringliggande byar, som inte vuxit upp vid missionsstationen. Stora delar av predikningar och församlingsverksamhet kom efter hand att skötas av kongolesiska män som anställdes av missionen som evangelister. Vid missionsstationens utposter, som var mindre församlingar i byarna, sköttes församlingsverksamheten och skolverksamheten helt av anställda kongolesiska evangelister under strikt övervakning av de svenska missionärerna. Missionär K. E. Laman skriver: ”Församling och lärare stå (…) i ett rätt förhållande till oss, så att vi hafva makten och ledningen om hand, hvilket väl ändock är nödvändigt för att folket med sin svaga barnakaraktär må kunna fostras och utvecklas naturligt för att de i sinom tid må nå målet.” Ovanstående citat av Laman är talande för allt missionens arbete. Missionärerna hade ett jämlikhetsideal och en vision om att de kongolesiska församlingarna skulle bli självständiga. De hade till och med tidigt en vision om ett framtida politiskt självstyre för kongoleserna. Men för att nå fram dit ansåg missionärerna att det behövdes strikt kontroll och disciplin. Jämlikheten var någonting som låg i framtiden. Detta är ett tydligt exempel på hur maktens realiteter kan skapa hierar­kier och ojämlikheter trots ideal om jämlikhet, något som antropologen Louis Dumont i boken Homo Hierarchicus (1966) beskriver som karaktäristiskt för den västerländska civilisationen. Missionärerna arbetade för att behålla kontrollen över församlingen och livet på missionsstationen, bland annat genom att kontinuerligt utesluta församlingsmed­lemmar och avskeda evangelister. Men även om missionärerna hade en högre grad av inflytande i församlingen upp­stod kontinuerligt debatter och kon­flikter mellan missionärerna och de kongolesiska församlingsmedlemmarna. Mis­sio­närerna tvingades därför på olika sätt anpassa sina regler och göra kompromisser efter omständigheter och kongolesiska församlingsmedlemmars viljor. Det fanns små möjligheter för kongoleserna att få en anställning och det fanns ingen direkt efterfrågan på de hantverks­produkter som de lärde sig tillverka. Ur de protestantiska församlingarna i Kongo växte det också fram kristna rörelser som profeterade och botade sjuka. Rörelserna ville grunda självständiga kongolesiska församlingar och gjorde ibland också anspråk på kongolesiskt politiskt självstyre. De som haft samröre med dessa profetrörelser uteslöts ur SMF:s församlingar i Kongo. De visar hur det kristna budskapet inte alltid tog sig det uttryck som missionärerna tänkt. Missionärerna ansåg att den kristna läran kunde fostra människor som fruktade Gud och vördade den politiska överheten. Men till missionärernas förtret tolkades det kristna budskapet bland somliga kongoleser i stället radikalt emancipatoriskt. Missionärerna hade alltså inte full kontroll över hur den kristna läran tolkades eller vilka uttryck församlingslivet tog. Inte heller det samhällsomvandlande arbetet lyckades, så som missionärerna önskade. Arbetet syftade till att förbättra möjligheterna till försörjning och situationen för kvinnor, och ge dem möj­ligheten att bli mer självständiga. I själva verket gav detta arbete mycket små resultat. Den utbildning och de kunskaper som missionärerna förmedlade vid missionsstationen var begränsat användbara. Det fanns små möjligheter för kongoleserna att få en anställning och det fanns ingen direkt efterfrågan på de hantverks­produkter som de lärde sig tillverka. I stället fortsatte församlingsmedlemmar ända in på 1920-talet att leva av ett i stort sett självhushållande jordbruk som till största delen sköttes av kvinnor. Missionärerna utbildade människor för ett samhälle som ännu inte fanns. Många gånger blev församlingsmedlemmar också mer ekonomiskt utsatta då de inte hade kontakten kvar med släkten, som utgjorde det sociala och ekonomiska skyddsnätet. Det skedde förändringar i familjelivet, men missionärerna lyckades inte helt avskaffa månggiftet bland församlingsmedlemmarna, då kvinnor inte kunde leva som ensamstående i Kongo. Agnes Svensson, missionär i Belgiska Kongo, väger ett spädbarn under ett besök i en by, några decennier efter de tidiga missio­nä­rernas ankomst. Som missionärerna hoppats innebar kolonia­lstatens tillkomst att den förkoloniala politiska organisa­tionen kringskars. Foto: TT Missionärernas ideal för den kristna individen, kristna självförsörjande familjer och självständiga kristna församlingar krävde ett särskilt omgärdande samhälle och samhällsinstitutioner. 1885 grunda­des Kongofristaten. I mot­sättning till Hochschilds och Reybroucks beskriv­ning av svenska missionärer var Svenska Missionsförbundet i stort positivt till kolo­niseringen och hoppades att den skulle ersätta det förkoloniala politiska styret, och därmed begränsa hövdingarnas och medicinmännens makt. Missio­närerna önskade att den ko­lo­ni­ala staten skulle etablera ett rätts­väsen som byggde på individuella rättigheter och skyl­dig­heter, samt skapa en infrastruktur och införa lagar och institutioner som möjlig­gjorde handel. Utifrån utgångspunkten att staten behövdes för att få till stånd ett ”civiliserat samhälle” arbetade missionärerna för statens civilpost. De registrerade dödsfall och äktenskap, gjorde folkräkningar och dömde i mindre rättstvister. Missio­närerna angav vid flera tillfällen också upprorsmakare till den koloniala staten, och vid ett tillfälle fick missionär K. J. Pettersson ta över befälet för en militärpostering. Som missionärerna hoppades kring­skar den koloniala staten delvis den förkoloniala politiska organisationen. Men den upp­rättade inte den liberala, sekulära stat som garanterade individuella rättigheter och möjliggjorde individualiserad för­sörj­­ning. Staten tillämpade i stället kollektiva bestraffningar genom att mör­­da och bränna byar som inte tillhandahöll bärare och soldater till armén. Den använde sig av tvångsarbete och tog upp skatt in natura och skapade på inga sätt förutsättningar för att bedriva handel eller individuell försörjning genom löne­arbete. Missionens förhållande till den koloniala staten tog form utifrån föreställningen om behovet av en stat, men den ansåg att den faktiska koloniala staten inte tog sitt fulla ansvar. Svenska Missionsförbundet hade sin verksamhet i nedre Kongo som var glest på gummiträd. Missionärer bevittnade därför inte det mest brutala koloniala våldet. Men breven till Sverige är ändå rika på skildringar av kolonialt övervåld och berättelser om församlingsmedlemmar som tvångsrekryteras som soldater och arbetare. I breven hem uttrycker missionärerna missnöje med kolonialmakten och så även i vissa skrivelser till staten. Missionen valde dock oftast att inte ut­trycka protester, för att få stanna i landet. Till de kongolesiska församlingsmedlemmarna som utsattes för kolonialmaktens övergrepp meddelade missionärerna att det var bäst att ge soldaterna vad de bad om för att slippa få sina byar nedbrända. Även om missionen ibland försökte påverka staten avbröt de inte sitt samarbete med den koloniala staten genom civilposten. Missionärerna arbetade enligt egen ut­sago för att utbilda och fostra människor för ett nytt ekonomiskt och politiskt system, till medborgare i den koloniala staten och arbetskraft till industri och plantager. Missionärerna ansåg dessutom att de bättre än den koloniala staten kunde utbilda och fostra människor till detta nya samhällsliv. Laman skriver: ”Vilken karaktärsda­ning och fostran för denna världen staten än må giva, förvandlas icke människo­naturen. (…) Detta är missionens uppgift och alltså av en verkligt primär betydelse för ett folk.” Kristendomen var enligt missionä­rerna det som kunde skapa lydiga människor som fruktade Gud och ärade överheten. Som jag diskuterat ovan fick emellertid den kristna fostran inte alltid den effekten. Sammanfattningsvis kan det kon­sta­­teras att missionen inte hade en entydig roll i koloniseringen. Missionen syftade till att genomföra förändringar som hörde samman med en statsbildning efter en euro­peisk modell och en kapitalistisk eko­nomi, men det samhällsbyggande arbetet missionen förespråkade skiljde sig från kolonialmaktens. Missionens förhållande till den koloniala staten tog form utifrån föreställningen om behovet av en stat, men den ansåg att den faktiska koloniala staten inte tog sitt fulla ansvar. Utifrån denna utgångspunkt samarbetade de med den koloniala staten och fyllde funktioner de ansåg att staten borde fylla. Men det är också utifrån denna utgångspunkt som missionärerna riktade kritik mot den koloniala staten: den ansågs inte göra tillräckligt för att förändra samhället, och uppfattades undergräva samhällsbygget genom massivt våld och ekonomisk exploatering.