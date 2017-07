Vild sopstrejk fortsätter

Sophämtarna på RenoNorden i Stockholm fortsätter sina vilda stridsåtgärder även i dag, fredag. Arbetsköparen svarar med att lämna in en stämning mot cirka 50 sophämtare till Arbetsdomstolen – samtidigt som det ryktats om att sophämtare som deltagit i strejken kan komma att avskedas.

Det var i onsdags som ett hundratal renhållningsarbetare i Stockholmsområdet gick ut i vild strejk. Konflikten har sin grund i de planerade förändringarna av bland annat lönesättningen, något som enligt de strejkande kan innebära en löneminskning på mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden. Motsättningarna kulminerade när arbetsköparen krävde nyckelinventering på arbetstid av sophämtarna.

– Vi vill ha samma lön som nu, inte högre. Så vi är beredda att stå här ett tag. Förra gången vi strejkade vilt var på vintern 2009 och då var det kallt. Det är samma sak vid varje upphandling. De vill säga upp vårt lokala avtal och ta bort vår poänglön, säger Peter Börjesson, talesperson för de strejkande sophämtarna, till tidningen Transportarbetaren.

Arbetarna har aviserat att strejken fortsätter under fredagen. Arbetsköparna å sin sida har meddelat att de kommer att lämna in i stämning till Arbetsdomstolen under dagen.

– Det här är en olovlig stridsåtgärd som nu är inne på sin tredje dag. Det strider mot den svenska modellen, så här kan vi inte ha det, säger Anders Norberg, chef för arbetsgivarfrågor på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, till tidningen Arbetet.

Samtidigt förnekar han uppgiften om att de strejkande sopåkarna skulle komma att avskedas med omedelbar verkan, ett rykte som spreds under torsdagen.

Tidningen Mitt i rapporterade under fredagen att konflikten tycks ha spridit sig även till sopåkare hos en annan entreprenör, företaget Liselotte Lööf. Enligt tidningens reporter på plats vid Vanadisbergets återvinningsstation hade sopåkarna från Liselotte Lööf också de valt att avstå från att åka ut och hämta soporna.