Carlsson: ”Avsaknad av förlust är inte en seger”

Jan-Olov Carlsson.

Samtidigt är det totala avtalsvärdet det lägsta i industriavtalets 20-åriga historia, trots att det tecknades under högkonjunktur. Jan-Olov Carlsson, klubbordförande för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå, är inte lika benägen att stämma in i segersången som vissa andra, även om han sitter i avtalsrådet.

– Från den fackliga sidan har en seger blivit avsaknaden av förlust. Därför framställs det som en större seger än det egentligen var. Avtalet ligger på en odramatiskt låg nivå. Den bygger på inställningen att vi värnar svensk konkurrens mer än vad vi värnar medlemmarnas intressen, säger han.

Den här gången sålde inte facket försämringar mot lönehöjning eller nya villkor. Men han säger att det bland medlemmarna fanns en förhoppning, när det nu råder högkonjunktur och det går bra för industrin, att ta igen något av det man förlorat i krisavtal och lågkonjunktur. Så blev det inte.

– De ekonomiska klyftorna växer och tjänstemännen drar ifrån. Nu fanns förväntningar att ta tillbaka lite. Allt talade för det och det är sällan man får så bra tillfällen. Det som var våra krav och ambitioner kring arbetstiden finns det inte ett spår av heller, säger Jan-Olov Carlsson.

De kongressförankrade besluten att minska den beordrade övertiden och arbetsköparnas makt att förlänga och förkorta arbetsveckorna efter behov släpptes. Jan-Olov Carlsson säger att låglönesatsningen är ett steg i rätt riktning, men han ser det som uppenbart att den totala ambitionsnivån är för låg.

Samtidigt rådde det ju hårda motsättningar under förhandlingen. Vad skulle facken ha gjort?

– En väg att gå är ju att inte bara skramla med konfliktvapnet utan i stället använda det. Här var man beredd. Man får ta ut en fråga som är av så stor betydelse att medlemmarna är beredda att konflikta om det. Har man inte det som alternativ då blir det en kompromiss som fastställs av medlarna, säger han.

Jan-Olov Carlsson säger dock att han, som medlem av avtalsrådet, den 12 april ändå kommer att förorda att avtalet ska godkännas.

– Det är vad det är nu, säger han.